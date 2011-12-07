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Мишустин приедет в Казань на заседание евразийского межправительственного совета

Рабочий визит премьер-министра рассчитан на два дня.

Премьер-министр РФ посетит Казань с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба кабмина. 29 и 30 апреля Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

На заседании также примут участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. В рамках встречи особое внимание будет уделено вопросам таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований. Главы правительств также рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества.

КВ
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