Олег Агапов: «В ближайшей перспективе Первомай будет восприниматься как социокультурное событие»

В преддверии первомайских праздников эксперты из Татарстана выразили своё мнение о роли российского государства в заботе о труде человека.

Так, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что история развития России в вопросе поддержания человеческого труда отличается от развития западных держав. В то время, как на Западе профсоюзы считаются частью социальных движений, то в России основным субъектом социальных изменений выступает государство, добавил он.

Также своими размышлением на эту тему поделился Доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

«Полагаю, что в ближайшей перспективе Первомай будет восприниматься как социокультурное событие, утверждающее культуру труда, а также культуру медиации трудовых отношений», — сказал Агапов.

Политолог Анастасия Исаева напомнила, что забота о человеке труда в Российской Федерации идёт бок о бок с самой Конституцией РФ.