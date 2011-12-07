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В Алексеевском районе РТ столкнулись два авто, водитель и пассажир скончались

Управляющий «Калиной» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета».

В Алексеевском районе РТ на трассе столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни двух молодых людей.

Известно, что ДТП произошло вчера вечером на 25 километре автодороги Алексеевск – Билярск. Тогда 30-летний водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай Крета». От полученных травм мужчина скончался на месте, а его 22-летний пассажир был госпитализирован в БСМП. Однако вскоре тоже погиб.

Информации о пострадавших иномарки пока нет. Обстоятельства трагедии выясняются. 

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