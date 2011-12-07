В ПФР по РТ рассказали, как изменится график выплаты и доставки майской пенсии

В пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан рассказали, как изменится график выплаты и доставки майской пенсии.

УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России» будет производить выплату пенсий в следующие дни:

— с 4 мая по 6 мая 2021 года в соответствии с текущей датой (в режиме работы отделений почтовой связи);

— с 7 мая по 8 мая 2021 года по графику доставки за 7–10 мая (в режиме работы отделений почтовой связи);

— с 11 мая 2021 года в соответствии с установленным графиком доставки.

АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату пенсии с 4 мая 2021 года в соответствии с установленным графиком доставки.

Выплата пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения будет осуществляться по установленному графику. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан.

Важно!

По возникшим вопросам перечисления пенсий через почтовые отделения можно обратиться к почтальону вашего доставочного участка либо позвонить в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес, или на горячую линию Почты России по номеру телефона 8-800-100-00-00.