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10 637 татарстанских детей получат дополнительную поддержку от государства в размере 3 тысяч рублей

Эта мера социальной поддержки коснется детей, чьи папа или мама являются безработными.

Как рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, если в семье человека, оставшегося без работы, есть дети, пособие по безработице в апреле-мае этого года увеличивается на 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

﻿Средства выплачиваются только одному из родителей. В Татарстане это дополнительное детское пособие получит 5921 безработный.

Напомним, Правительство России постановлением №346 от 27 марта 2020 года увеличило пособие по безработице с 8 тысяч рублей до 12 130 рублей.

КВ
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