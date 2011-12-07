7-летняя Амина Исхакова из Алексеевского района получила протез за 123 тыс. рублей

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7-летняя Амина Исхакова из Алексеевского района РТ получила протез кисти левой руки за 123 тыс. рублей. Амина родилась без пальчиков.
«Я хочу стать детским врачом», — рассказала девочка.
Индивидуальный протез согласно госконтракту изготовил Казанский филиал ФГУП «Московский ПрОП» (Минтруд РФ) по заказу Фонда социального страхования по Татарстану.
Стоимость протеза — 123 тыс. рублей. Он прослужит ровно год, после чего нужно будет получать новый с учетом роста ребенка.
Мама Амины рассказала, что девочка любит читать, рисовать и кататься на велосипеде, а с новой кистью это будут делать гораздо удобнее.