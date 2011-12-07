«Бизнес Online» может сократить до 30% штата. Об этом издание сообщило ИА «Татар-информ».

Сокращение персонала возможно из-за падения спроса на рекламу — в апреле–мае рекламные доходы издания сократились на 30-40%.

Председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов считает, что 30% сокращений нанесут серьезный удар на рынок труда. «Не ожидал, что так много, думал, что 10% максимум. 10% не окажут влияния на рынок труда, но если все на 30% начнут сокращать, это очень много», — сказал он.

Ранее минэкономразвития РФ подготовило постановление о включении СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Еще раньше с подобной инициативой выступил президент Татарстана Рустама Минниханов.