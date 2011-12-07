Горсовета Набережных Челнов освободил бизнес от арендных платежей на сумму в 16 млн рублей

По решению депутатов набережночелнинского городского совета, пострадавших предпринимателей малого и среднего бизнеса освободили от арендных платежей за муниципальное имущество на три месяца. Сумма выпадающих доходов составит 16 млн рублей, передает «БИЗНЕС Online».

Начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин рассказал, что предоставляются льготы по договорам аренды имущества муниципальной казны Набережных Челнов и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города. Сумма выпадающих доходов из городского бюджета за три месяца составит порядка 15,9 млн рублей, в том числе 5,5 млн по договорам аренды муниципального имущества и 10,3 млн по договорам аренды земельных участков.

Гизатуллин отметил, что мера меры федеральной и республиканской поддержки может быть продлена, а пока следует «прожить этот период» .