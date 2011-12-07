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Лилия Галимова прокомментировала ситуацию с побегом амурских вахтовиков из «Ливадии»

Пресс-секретарь президента РТ призвала с уважением относиться к труду соцработников и медицинских сотрудников.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова напомнила о бдительности охраны «Ливадии», из которого недавно попыталась сбежать амурские вахтовики.

Галимова отметила, что оперативно решить возникший конфликт помогла усиленная охрана учреждения. Всего в «Ливадии» на обсервации сейчас находятся 238 вахтовиков. Но это, по ее словам, не значит, что это место с предоставлением услуг, а обсерватор для изолирующихся прибывших, за которыми ежедневно наблюдают соцработники и медицинские сотрудники, а потому призвала с уважением относиться к их труду.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что вернувшиеся вахтовики разбили стекла входной двери, попытавшись сбежать с обсервации из «Ливадии». В результате инцидента восемь человек доставили в отдел полиции, после чего составили протоколы за мелкое хулиганство.

КВ
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