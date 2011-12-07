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Минниханов выбран председателем наблюдательного совета КФУ

На встрече обсудили план финансово-хозяйственной деятельности вуза на ближайшие два года.  

Глава РТ Рустам Минниханов выбран председателем наблюдательного совета Казанского федерального университета. Об этом передает пресс-служба президента республики.

Заседание по данному вопросу состоялось сегодня в онлайн-режиме. Его участники совместно с новым составом наблюдательного совета рассмотрели положение университета в   сложившейся эпидемиологической ситуации, а также обсудили план финансово-хозяйственной деятельности вуза на ближайшие два года.  

Минниханов поблагодарил участников встречи за оказанное доверие и отметил, что их совместная работа посодействует дальнейшему развитию и повышению КФУ конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 

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