Минтруд РТ: Мы автоматически продлили соцвыплаты татарстанцам до 1 октября

Минтруд РТ автоматически продлил татарстанцам социальные выплаты до 1 октября, сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова.

«Мы в автоматическом режиме продлили ряд мер соцподдержки, чтобы не было хождений в органы социальной защиты. Мы знаем, что люди получали эти выплаты, и следующий период будет автоматически продлен до 1 октября», — сказала она.

Данная мера поддержки коснулась 714 тыс. человек. Речь о выплатах, которые необходимо перерегистрировать раз в 6 месяцев: ежемесячная выплата на проезд, соцподдержка ветеранов труда, ежемесячное пособие детям до 16 лет, дополнительная ЕДВ детям-инвалидам до 18 лет, нуждающимся в постоянном уходе, компенсации расходов на проезд к месту лечения с хроническими болезнями: почечной недостаточностью и онкологией, а также выплаты на первого ребенка и субсидии на оплату ЖКУ.