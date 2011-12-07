Минздрав РТ прокомментировал ситуацию с пенсионером, которого «скорая» оставила у соседей

Медицинской бригаде пришлось постучать в соседнюю, чтобы не оставлять пожилого жильца в подъезде.

Дома оказалась девушка, по своей сердобольности она согласилась приютить деда до момента, когда вернется его племянник и откроет дверь. Позднее в соцсетях она опубликовала пост о том, что никто не предупредил ее — пожилой человек был выписан из ковидного госпиталя, и добавила: «Поскольку он был без маски и подкашливал, мы сразу же вывели его из квартиры». Она утверждает, что все произошло в 9 вечера, что вызывает еще большее недоумение.

Как прокомментировали «КВ» ситуацию в Минздраве РТ, для окружающих привезенный пациент не представлял опасности. Дело в том, что выписать человека из временного инфекционного госпиталя врачи могут после курса лечения только по итогам двух отрицательных тестов на коронавирус. После этого он получает выписку и доставляется домой. Для окружающих не представляет опасности. Круг контактных лиц в каждом случае определяет Роспотребнадзор РТ и передает список лечебным учреждениям по месту жительства, для постановки их под медицинское наблюдение.

«Видимо, дедушка просто изначально не предупредил медработников, что у него нет ключей. Да и они сами говорят: изначально соседка была не против ненадолго приютить пенсионера. И только потом возмутилась», — дополнили комментарий в пресс-службе ведомства.

В РКБ, где проходил лечение казанец, подтвердили: он лечился в госпитале в течение трех недель. Нездорового пациента никто бы не отпустил. А тот факт, что привезли его в 21.00, объясняется тем, что выписка пациентов идет в течение всего дня.