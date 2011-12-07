Новый мир после пандемии: надолго?

Пока сидели дома - вроде все было понятно и о мерах предосторожности, и о средствах защиты. И вот уже разрешены долгожданные прогулки. И каждый выход на улицу - это целый спектр неоднозначных ситуаций. Например, что делать при случайной встрече со знакомым - убегать с криком «Не приближайся, соблюдай дистанцию!»?

А как вести себя в лифте? Там ведь точно не получится соблюдать рекомендованные 1,5 метра. Или вот свежий случай. Спускаемся мы с мужем и дочерью вниз, а на промежуточном этаже в кабину лифта втискивается сосед. И что, толкаться и не пускать? Самим выйти на пятом («Ой, а нам сюда, оказывается»), хотя ехали на первый? Непонятно все это.

Мечты о море

Моя подруга Аня вовсе не беспокоится из-за таких мелочей. У нее все мысли о летнем отпуске: удастся ли показать детям море в этом году?

Путешествия - наверное, самая больная тема. Ведь сейчас по сути границы закрыты, а прибывшие из-за рубежа должны соблюдать двухнедельный карантин. Когда будут отменены эти ограничения - неясно.

Часто отмечают, что рынок туриндустрии может вернуться к жизни одним из первых, т. к. люди изголодаются по путешествиям. Но тут, как обычно, есть нюансы. Может уйти в прошлое полноценное питание на борту самолета: пассажиры будут получать в лучшем случае сухой паек и сок в коробочке. На коротких маршрутах это доставит минимум неудобств, но как быть с дальними перелетами? Добавьте сюда необходимость ношения маски и перчаток, измерение температуры перед полетом (а может быть, и сдачу экспресс-анализа)… Да, тут волей-неволей задумаешься, стоит ли отпуск на море таких неудобств.

Кстати, о стоимости. Уже сейчас большинство авиакомпаний подняли цены на билеты внутри страны: ведь все меньше людей пользуются их услугами. А международные перелеты и раньше были недешевы, а теперь окончательно могут стать роскошью. Особенно если салон самолета будут заполнять только на 50 - 70% с целью соблюдения дистанции между пассажирами.

Ресторан... а ты в пижаме!

Соседка Алия утверждает, что вовсе не страдает из-за закрытого общепита. Ведь все любимые блюда можно заказать на дом, и это будет даже дешевле, чем поход в кафе. Во время пандемии перейти на доставку готовых блюд были вынуждены практически все заведения - от крошечных кофеен до пафосных ресторанов.

Только как же атмосфера, эмоции? Возможность насладиться интерьером и сервировкой? В конце концов, возможность нарядиться и превратить ужин вне дома в маленький праздник? Получается, что съесть-то теперь свою любимую котлету можно, а только радости никакой.

Играем в карантин

Дети как всегда все понимают. Моя полуторагодовалая дочь, которая еще не может выговорить собственное имя, четко произносит «маска» и надевает ее на игрушечного пупса. А на прогулке сама каждые 5 минут просит побрызгать ей руки антисептиком и дать салфетку, чтобы протереть все поверхности. Нет, не убедите вы меня, что мир не изменился.

Он, может, изменился не навсегда. И спустя какое-то время мы снова станем беспечно держать мороженое немытыми руками на улице и обниматься на прощание. Не будем бояться многолюдных аэропортов и тесных кафе. И не подозревать в каждом случайно чихнувшем носителя страшного вируса. Но изменения будут происходить постепенно, а пока что нам всем придется учиться жить в новой реальности.