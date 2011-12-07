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Прием документов для поступления в вузы начнется 20 июня

Приемная кампания стартует уже в июне, несмотря на изменившиеся сроки сдачи ЕГЭ.

С 20 июня начнется прием документов абитуриентов для поступления в вузы: аттестатов, фотографий и прочего. Об этом сообщил в эфире Первого канала министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Подача документов будет производиться дистанционно. Сделать это будет возможно как посредством сайтов вузов, так и через специализированный портал «Поступи в вуз онлайн».

Абитуриенты, как и в прошлые годы, имеют право попытаться поступить в пять вузов, в каждом из которых могут выбрать до трех специальностей.

Зачисления абитуриентов произойдут в августе, после сдачи ЕГЭ всеми желающими.

КВ
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