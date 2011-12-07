Шаймиев: Наш российский народ выигрывает самые тяжелые испытания только своим единством

Российский народ выдерживал и выдерживает самые тяжелые испытания только благодаря своему единству. Об этом заявил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев во время видеообращения в честь 100-летием ТАССР.

«Дорожить нам надо этим единством. Тем более мы будем вносить поправки в Конституцию РФ. Это важный этап. В этом плане усилия Президента России Владимира Путина направлены на дальнейшее сплочение, развитие, чтобы сделать нашу страну более сильной», — сказал Шаймиев.

Он также отметил, что, несмотря на существующие проблемы, «в части культурно-духовного развития важно считаться с мнением всех народов России».

Шаймиев выразил надежду на то, что поправки в Конституцию РФ учтут необходимость единения народов.