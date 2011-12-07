Собянин объявил о льготах для киосков прессы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей. Об этом сообщает, сообщаетcя на сайте gipp.ru

В своем блоге Собянин написал, что из-за пандемии коронавируса потери у бизнеса Москвы неизбежны, однако он убежден, что есть и хорошие перспективы.

Сообщается, что дабы поддержать частную медицину, было принято решение продлить до конца года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. А те клиники, что находятся в собственности столицы, будут освобождены от арендной платы с марта по окончание режима повышенной готовности.

Кроме того, от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца было принято решение освободить киоски и распространителей печатных изданий.

Также поддержка будет осуществляться для многих малых инновационных фирм. Так, правительство Москвы решило запустить программу пилотных тестирований для инновационной продукции.