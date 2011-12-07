Татарстанские росгвардейцы задержали должника по алиментам

Казанские росгвардейцы, при активном содействии сотрудников регионального УФСИН, задержали осужденного мужчину 37-и лет, уклонявшегося от исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Жителя столицы РТ, 82-го г. р., не так давно осудили за неисполнение алиментных обязанностей в отношении детей. И начиная с 14 мая нынешнего года мужчина уклонялся от наказания, представляющего собой исправительные работы.

От должностных лиц УФСИН сотрудники Росгвардии получили сведения о предполагаемом месте пребывания объявленного в федеральный розыск недобросовестного «алиментщика». Правоохранители выехали по указанному адресу. Рядом с подъездом одного из домов, расположенных по ул. Закиева, они увидели пьяного гражданина с обозначенной в описании наружностью. При досмотре документов было установлено, что мужчина в самом деле находится в федеральном розыске. Злоумышленник был задержан и доставлен для последующего разбирательства.