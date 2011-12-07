В Казани на Сигбата Хакима планируют построить новый ЖК

В Казани на ул. Сигбата Хакима планируют построить новый жилой комплекс. Проект ЖК опубликован в сборнике документов на сайте исполкома столицы РТ.

В документе сказано, что новый ЖК будет включать в себя комплекс административных и жилых корпусов, а также общественных помещений, детского сада и паркинга.

Общая площадь жилых помещений составит 25 тыс. кв.м, на 24 этажах смогут проживать 1 112 человек. Административные здания займут 15 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 80 мест.

Общественные обсуждения проекта пройдут с 28 мая по 2 июля этого года.