В Международный день защиты детей пройдет всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена»

1 июня в Международный день защиты детей состоится Всероссийский онлайн-фестиваль «Большая перемена». Мероприятие с конкурсами для школьников пройдет на площадке сообщества «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, по всей стране с 8.30 до 22.30 пройдут мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. А еще к ним присоединится команда арт-кластера «Таврида», которая проведет офлайн-мастер-классы по нескольким творческим направлениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступят Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр, проект «ПроеКТОриЯ», а также АНО «Россия — страна возможностей».

Узнать подробности и присоединиться к конкурсу, проходящему по 23 июня, можно на сайте БольшаяПеремена.онлайн.