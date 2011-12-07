В Татарстане на горячую линию «Помощь рядом!» поступило более 5 тыс. звонков

В Татарстане на «горячую линию» республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» поступило более 5 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Волонтеры движения оказывают помощь нуждающимся татарстанцам финансово и продуктовыми наборами.

В рамках программы по продовольственным наборам, созданной по инициативе Рустама Минниханова, более 55 тыс. нуждающихся семей и пенсионеров получили поставки продуктовых наборов.

Напомним, президент РТ поддержал инициативу объединения всех форм социальной помощи нуждающимся в одно движение в марте 2020 года. В ближайшее время он посетит штаб движения.