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Замначальника ГУ МЧС РФ по РТ: за последние пять лет в татарстанских больницах произошло 11 пожаров

Только за текущий год в российских больницах произошло 58 пожаров, один из них произошёл 22 мая в Зеленодольском медучреждении.

Замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев сообщил, что за последние пять лет в татарстанских больницах произошло 11 пожаров.

По его словам, основными причинами возгораний в республике являются нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем, а также поджоги.

Только за текущий год в российских больницах произошло 58 пожаров, один из них произошёл недавно, 22 мая, в Зеленодольском медучреждении – в нем погибло три человека. Сейчас по этому факту возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Известно, что на первом этаже санчасти горела палата. 

КВ
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