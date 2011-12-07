Замначальника ГУ МЧС РФ по РТ: за последние пять лет в татарстанских больницах произошло 11 пожаров

Замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев сообщил, что за последние пять лет в татарстанских больницах произошло 11 пожаров.

По его словам, основными причинами возгораний в республике являются нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ, неосторожное обращение с огнем, а также поджоги.

Только за текущий год в российских больницах произошло 58 пожаров, один из них произошёл недавно, 22 мая, в Зеленодольском медучреждении – в нем погибло три человека. Сейчас по этому факту возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Известно, что на первом этаже санчасти горела палата.