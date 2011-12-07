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Александр Коноплев: «Я голосую за сохранение нашей истории»

Избирательный участок № 164 расположен в одной из старейших школ Казани № 99. Она носит имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В школе создан музей, посвященный жизни и подвигу этой бесстрашной девушки, которая погибла в 1941 году, при выполнении боевого задания во время Великой Отечественной войны.

Символично, что именно на этом участке проголосовал за поправки в Конституцию РФ сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан, председатель Совета Региональной Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Александр Коноплев.

— Поправки в Конституцию — дело давно назревшее, — высказал свое мнение Александр Коноплев. — Времена изменились, менталитет народа стал иным, да и в мире обстановка изменилась. Как поисковое объединение, занимающееся возвращением из небытия советских солдат, мы приветствуем поправки к Конституции, которые гарантируют сохранение истории, памяти государства, нашего народа. Не первый год зарубежные деятели пытаются перекроить историю, умалить достоинства советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Пришла пора законодательно укрепить исторические позиции России. Вот за это я голосую.  

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