Александр Коноплев: «Я голосую за сохранение нашей истории»

Символично, что именно на этом участке проголосовал за поправки в Конституцию РФ сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан, председатель Совета Региональной Общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Александр Коноплев.

— Поправки в Конституцию — дело давно назревшее, — высказал свое мнение Александр Коноплев. — Времена изменились, менталитет народа стал иным, да и в мире обстановка изменилась. Как поисковое объединение, занимающееся возвращением из небытия советских солдат, мы приветствуем поправки к Конституции, которые гарантируют сохранение истории, памяти государства, нашего народа. Не первый год зарубежные деятели пытаются перекроить историю, умалить достоинства советского народа в победе в Великой Отечественной войне. Пришла пора законодательно укрепить исторические позиции России. Вот за это я голосую.