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Лейла Фазлеева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Заместитель премьер-министра РТ назвала голосование историческим событием.

Сегодня Лейла Фазлеева посетила свой избирательный участок, чтобы проголосовать.

«То, что мы имеем возможность поучаствовать в этом, — это историческое событие», — отметила она.

При этом Фазлеева подчеркнула, что любые изменения даются непросто, однако их необходимо принимать.

Вместе с тем заместитель премьер-министра отметила удобство существующего формата голосования, когда отдать свой голос можно не в один день, а выбрать для этого подходящее время.

КВ
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