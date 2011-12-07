Лейла Фазлеева приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Сегодня Лейла Фазлеева посетила свой избирательный участок, чтобы проголосовать.

«То, что мы имеем возможность поучаствовать в этом, — это историческое событие», — отметила она.

При этом Фазлеева подчеркнула, что любые изменения даются непросто, однако их необходимо принимать.

Вместе с тем заместитель премьер-министра отметила удобство существующего формата голосования, когда отдать свой голос можно не в один день, а выбрать для этого подходящее время.