Численность безработных в Казани сократилась в 2,5 раза

В Казани численнось безработных сократилось в 2,5 раза. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.

«Несмотря на то, что пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на социально-экономические показатели страны, в Казани на рынке труда наблюдается положительная динамика. За 6 месяцев 2021 года в органы службы занятости в поисках работы обратилось более 12 тыс. человек», — сказал Муллин.

Он отметил, что на сегодняшний день на учете в Центре занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 9,9 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безработных уменьшилось в 2,5 раза.

«Тенденции снижения безработицы сохраняются, прогнозируемый уровень в 1,1% к концу 2021 года нам представляется более, чем реальным с учетом текущего спроса на рынке труда. На конец первого полугодия 2021 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,55% от численности рабочий силы. Из числа безработных, обратившихся в 2020 году, нетрудоустроенными в настоящее время остается более 4,7 тыс. человек», — подчеркнул спикер.

Муллин также сообщил, что тенденции 2021 года кардинально отличаются от ситуации, возникшей в аналогичный период прошлого года в части соотношения количества вакансий к количеству ищущих работу граждан. Так, на сегодняшний день в некоторых отраслях экономики потребность в кадрах значительно превышает количество соискателей, что создает определенный дефицит в реальном секторе экономики.

«Многие работодатели готовы брать граждан без опыта работы с обучение нужным навыкам. С целью преодоления кадрового голода, на базе Центра занятости Казани создан совет кадровых служб предприятий и организаций города, который на сегодняшний день включает в себя более 80 работодателей», — добавил Тимур Муллин.