До 2024 года в Татарстане установят границы всех населенных пунктов

Работы по внесению границ населенных пунктов Татарстана в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) завершатся до 2024 года. За это время в республике должны установить еще 2124 границы. Об этом сообщили в Росреестре Татарстана и Кадастровой палате по РТ.

«Четко установленные и описанные границы населенных пунктов необходимы муниципалитетам для решения целого ряда вопросов, например: предоставление и изъятие земельных участков, решений о строительстве и реконструкции объектов различного назначения и так далее», — сказал руководитель Управления Росреестра по РТ Артём Костин.

По его мнению, внесенные актуальные сведения позволят предотвратить земельные споры и улучшить качество управления участками и их ресурсами.

Всего на данный момент в ЕГРН внесена информация о границах 955 территорий Татарстана из 3 119 участков. Из них сведения о 137 границах в 22 районах республики внесены в этом году. Лидером в проведении этих работ стал Пестречинский район, где добавили данные о 24 границах. В Актинском районе РТ — 18, в Тукаевском — 14 и по десять в Высокогорском и Нижнекамском районах.