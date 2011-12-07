Утонувшие машины и сваленные деревья: ждать ли московский «суперливень» в Татарстане

«Суперливень» — для Москвы

Сегодня в Москве прошел дождь, сопровождавшийся сильным ветром. В столице России выпало 70% месячной нормы осадков, а порывы ветра, достигавшие более 20 м/c, сносили крыши, заборы и валили деревья. Пока москвичи спасали потонувшие автомобили и искали альтернативные способы передвижения из-за закрытия некоторых станций метро, коммунальщики экстренно устраняли последствия разыгравшейся стихии.

Природное явление уже успели окрестить «суперливнем», но если верить метеорологам, пик активности природного явления в Москве еще впереди. Самый интенсивный дождь синоптики прогнозируют в вечерний час пик.

Многие татарстанцы всерьёз обеспокоились, что вслед за жарой в республику также может прийти сильнейший дождь. К тому же на выходных в отдельных районах Татарстана все же прошли кратковременные грозы с сильными ветрами. Но все опасения напрасны, а прошедшие дожди вовсе не репетиция ливня, считает профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Эксперт выразил сомнения по поводу того, что подобные буйства стихии возможны в Казани.

«Откровенно говоря, сомнительно, что у нас будет „суперливень“. У нас погода обусловлена антициклоном, у нас сухо и жарко. Возможно, к Москве подошла фронтальная зона. Это все связано с конвективной устойчивостью атмосферы: воздушные потоки поднимаются снизу-вверх и возникают дождевые облака, которые приводят к таким последствиям. У нас, конечно, тоже бывают местами дожди, но это именно локальные события, они неповсеместные», — отметил специалист.

Температура начнет падать, но жара сохранится

Погода в выходные в Татарстане формировалась под влиянием обширного и малоподвижного антициклона. Именно поэтому в республике сохранялась аномально-жаркая погода, а отметки термометров доходили до 35 градусов. Побив все температурные рекорды, третья декада июня стала самой жаркой с 1965 года, сообщает Гидрометцентр РТ. По информации учреждения, в ближайшие дни погода существенно не изменится.

Под влиянием периферии антициклона сохранится аномально-жаркая неустойчивая погода. Это значит, что жара не спадёт, но жителям Татарстана стоит ожидать кратковременные дожди, грозы и усиления ветра до 15-20 м/с. При этом в некоторых районах усиления ветра достигнут 23 м/с и будут сопровождаться градом, что объясняется прохождением фронтального раздела.

Ночью температура снизится до 19 градусов, а днём в республике снова установится уже привычная жара: столбики термометра поднимутся до 32-37°C.

Но уже на этой неделе аномальный зной пойдет на спад. Так, 30 июня и 1 июля антициклон, принёсший знойную погоду, начнёт постепенно сдавать свои позиции. Соответственно, жара начнет постепенно ослабевать. При этом кратковременные дожди, грозы и ветры сохранятся. При прохождении смещающихся с запада активных атмосферных фронтов усиления ветра достигнут до 15-20 м/с.

Что касается сильных ветров и града, то они будут лишь местами. Локально усиления ветра достигнут 23 м/с. В среду ночью ожидается от 18 до 23°С, днём от 29 до 34°С. Но уже в четверг спад температуры станет более заметным для жителей республики, и дневная температура не поднимется выше 31 градуса. Что касается ночных часов, то воздух прогреется лишь до 16-21°С.

Июль не принесёт прохладу

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 2 июля, и в субботу, 3 июля, сохранится неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем. Но температуры воздуха в дневные часы даже не дойдут до 30 градусов и составят от 23 до 28°С.

Но несмотря на спад температуры, ослабление жары в июле маловероятно, считает Юрий Переведенцев. Погода продолжит оставаться такой же знойной, и ожидать прохладных дней пока не стоит.

«Жара точно не спадет. Была надежда, что с начала июля ситуация может измениться, но вряд ли такое случиться. Сейчас начинается самый жаркий месяц — июль, когда средняя температура 20,5 градусов тепла, поэтому трудно рассчитывать на то, что к нам придёт большая прохлада», — подчеркнул Переведенцев.

По его словам, сейчас и воздух, и поверхность земли максимально прогреты. Единственным спасением для тех, кто устал от жары может стать только атлантический циклон. Но пока это маловероятно — из-за сложившейся погодной ситуации природное явление просто не может пробиться на территорию Татарстана. «У нас здесь как гора, поэтому он нас и обходит», — заключил эксперт.