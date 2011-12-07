В Набережных Челнах на пустыре в палатке живут мужчина и беременная женщина из Хакасии

В социальных сетях Набережных Челнов появилась информация о том, что на пустыре в 63 микрорайоне, в палатке, живут мужчина и беременная женщина из Хакасии. Пара рассказала, что у них был собственный дом, однако из него их выжили так как земля понадобилась администрации села.

Супруги приняли решение приехать в Татарстан, где у мужчины проживал родной дед. Однако пожилой мужчина скончался, а в его квартире живет некая женщина. На каком основании — пара не знает. У них украли документы и деньги.

Чтобы заработать денег они собирают металл и вторсырье. Некоторые местные жители помогают им материально. Сейчас волонтеры помогли женщине попасть на УЗИ и отвели супругов в баню, где они впервые за месяц смогли помыться.

Кроме того, волонтеры помогли им снять жилье и найти юристов. Под одним из постов администрация города сообщила, что получала обращения по поводу данной пары и что им необходимо обратиться в МФЦ, где их ждут, для восстановления документов. Кроме того, с восстановлением могут помочь в реабилитационном центре «Перекрёсток». Также власти пообещали помочь мужчине с работой после восстановления документов.