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29 июля прием граждан проводит депутат, член Комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов

29 июля с 13:00 до 15:00 прием граждан проводит депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Мероприятие пройдет в дистанционном формате посредством каналов в Skype (Priemnayaer116) и WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»). 

Прием граждан по личным вопросам

30 июля с 10:00 до 12:00 — депутат, член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равиль Хуснулин. Прием пройдет по телефону и WhatsApp (8-987-296-20-64).

Предварительная запись и дополнительная информация по всем организуемым мероприятиям телефону: (843) 238-10-00.

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