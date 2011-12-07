Абитуриенты, поступающие в татарстанские вузы, могут отправить документы по почте. В вузах республики все еще продолжается приемная комиссия, сообщили в исполкоме Казани.

«Сделать это можно в любом отделении почтовой связи УФПС «Татарстан почтасы» — заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении», — уточнили в ведомстве.

Почтовики ежедневно доставляют письма от абитуриентов и обращают особое внимание на подобные отправления.

При отправке документов следует учитывать сроки подачи в вузе, а также сроки доставки (подробнее можно узнать на сайте), внимательно заполнять адресные строки, указывая верный индекс места, свой адрес отправителю следует указывать полностью (это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя). Также в ведомстве посоветовали сохранять квитанцию — на ней указан трек-номер, с помощью которого можно отследить письмо.

Также абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением EMS.