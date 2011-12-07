«Автодор» объявил тендеры на строительство платной трассы Москва — Казань

Компания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 «Москва — Казань». Общая стоимость восьми конкурсов составила 507,3 млрд рублей.

Восемь этапов разделят между подрядчиками, которым нужно будет спроектировать и отстроить участки: 0—80 км (Московская и Владимирская области) — 53,38 млрд рублей, 80—116 км (Владимирская область) — 21,21 млрд рублей, 116—224 км (Владимирская область) — 59,55 млрд рублей, 224—347 км (Владимирская, Нижегородская области) — 79,77 млрд рублей, 347—454 км (Нижегородская область) — 58,27 млрд рублей, 663—729 км с мостовым переходом через Волгу в Татарстане — 123,2 млрд рублей.

Результаты тендеров объявят 28 августа.

Работы по строительству трассы планируют завершить к 2024 году.