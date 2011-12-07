ГИБДД МВД по РТ: за первое полугодие на нарушителей ПДД составили более 14 тыс. протоколов

За первое полугодие 2020 года полицейские составили более 14 тыс. административных материалов в отношении нарушителей ПДД. Об ответственности за неуплату административного штрафа напоминает Управление ГИБДД МВД по РТ.

По сообщению ведомства, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу постановления о его наложении. В случае неуплаты в установленный срок сумма штрафа увеличится в двукратном размере или повлечет за собой административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Так, в последнем случае к такому наказанию были привлечены порядка 416 граждан, а оштрафованы 8 889 человек.

Также сотрудники полиции предупреждают, что в случае уклонения от уплаты штрафов автолюбителей может ожидать запрет на выезд за пределы страны, а также временное ограничение на право управлять машиной. У должников за первые шесть месяцев текущего года арестовали 234 транспортных средства.