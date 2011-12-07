Игры стран СНГ в Казани пройдут в начале октября

Замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов сообщил, что Игры стран СНГ в Казани перенесены с сентября на октябрь. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По словам Мингулова, не исключены и дальнейшие переносы мероприятия. Это зависит «от ситуации в мире». Пока запланировано, что игры проведутся в начале октября.

Наличие зрителей также зависит от эпидемиологической ситуации. Посмотреть турниры они смогут только при условии перехода Татарстана на третий этап по снятию ограничений, вызванных пандемией коронавируса.