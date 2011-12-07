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Камалтынов: Главный конкурент Минниханова на выборах – коронавирус

Юрий Камалтынов возглавил предвыборный штаб Рустама Минниханова.

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты РТ и действующего главы республики Рустама Минниханова. 28 июля на брифинге Камалтынов дал старт работе штаба.

Камалтынов также назвал главного конкурента Минниханова на выборах — это коронавирус. Эпидемиологическая обстановка ограничивает проведение массовых мероприятий и посещений избирателей на дому, отметил спикер.

«Других конкурентов не вижу, если честно, не обижая наших коллег. И то я имею в виду конкурент в каком смысле? Ограничения по мероприятиям», — сказал Камалтынов.

Напомним, выборы президента Татарстана пройдут в сентябре. Голосование будет длиться три дня с 11 по 13 сентября.

КВ
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