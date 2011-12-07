Лима Кустабаева: «Казан сөлгесе» – «Казанское полотенце» будет проходить под эгидой ЮНЕСКО

Лима Галиевна рассказала, что с 28 по 30 августа в Казани пройдет V Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» — «Казанское полотенце». В этом году он пройдет в непривычном онлайн-формате.

Уже сейчас принимаются заявки на участие в фестивале. На электронную почту можно выслать видеозапись инструментальных, вокальных, хореографических номеров. Участники будут разделены на несколько возрастных категорий: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-22 года, 23 года и старше.

— Онлайн-формат позволит расширить границы «Казанского полотенца». Новые технологии дадут нам возможность познакомиться с народными, самодеятельными коллективами, исполнителями из разных регионов России и многих стран, которых мы раньше не знали. И это замечательно! — отметила Лима Кустабаева, — 30 августа, в День Республики и День Города будут подведены итоги конкурса. Мы планирует провести гала-концерт в Старо-татарской слободе. Он будет не такой многочисленный, как в прошлые годы. Но там будет большой экран, на нем будем показывать лучшие номера коллективов и солистов, которые не смогли приехать и принять участие в фестивале офлайн. Также гала-концерт будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах КЦ «Сайдаш» в социальных сетях.

Интервью с Лимой Кустабаевой читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».