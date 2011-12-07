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Любовь Авдонина: чтобы запрет на купание был снят, необходимо заключение Роспотребнадзора РТ

Всего в республике имеется 17 мест рекреационного водопользования.

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали почему запрет на купание в местах отдыха республики еще не снят.

Как сообщила на пресс-конференции замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, в республике имеется «17 мест рекреационного водопользования», которые могут использоваться для купания. Но для этого необходимо получить заключение Роспотребнадзора. А оно выдано только одному объекту – реке в нижнекамском поселке Красный Ключ.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что качество воды в местах отдыха республики соответствует требованиям. Однако санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов пока не выдавались.

КВ
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