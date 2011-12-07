Опрос показал какие цвета авто любимые у жителей Татарстана

Вторым цветом по популярности при покупке авто стал белый — такой окрас имеют 23% машин, которыми пользуются жители Татарстана.

Таковы итоги необычного исследования, который провел автомобильный сайт drom.ru. Его сотрудники решили выяснить, какого цвета автомобили наиболее популярны в России и, в частности, в Татарстане.

За лидерами серого, серебристого и белого цветов в любимчиках впритык идут автомобили радикально черного цвета. Этот цвет выбрали 20% автомобилистов Татарстана. Таким образом, подавляющее большинство на рынке авто заняли всего три цвета — их общая доля составила 81%.

Остальным цветам автомобильной радуги пришлось понемножку из оставшегося. По дорогам Татарстана ездит 8% синих и голубых автомобилей, 6% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю коричневого цвета приходится 7%, желтого– 5%, зеленых авто — 2,5%, а фиолетовых менее 1%, отмечает автомобильный портал в своем исследовании.