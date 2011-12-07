Продолжается прием заявок на участие в конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности

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Принять участие в конкурсе может любой желающий предпенсионного и пенсионного возрастов, владеющий работой на компьютере и хорошо ориентирующийся в сети Интернет. Для этого нужно в срок до 14 октября заполнить заявку на сайте конкурса. После этого участнику творческого состязания в возрасте 50+ предстоит выбрать, в какой из пяти номинаций он чувствует себя наиболее опытным и написать историю по этой теме. Номинации следующие:
• «Портал gosuslugi.ru — мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;
• «Моя общественная интернет-инициатива»;
• «Моя Азбука интернета»;
• «Я — интернет-звезда».
В завершении необходимо будет не забыть приложить к заявке две фотографии: портрет и — участник в ходе работе на компьютере.