Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности

Продолжается прием заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности «Спасибо интернету - 2020», напоминает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Принять участие в конкурсе может любой желающий предпенсионного и пенсионного возрастов, владеющий работой на компьютере и хорошо ориентирующийся в сети Интернет. Для этого нужно в срок до 14 октября заполнить заявку на сайте конкурса. После этого участнику творческого состязания в возрасте 50+ предстоит выбрать, в какой из пяти номинаций он чувствует себя наиболее опытным и написать историю по этой теме. Номинации следующие:

• «Портал gosuslugi.ru — мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Моя общественная интернет-инициатива»;

• «Моя Азбука интернета»;

• «Я — интернет-звезда».

В завершении необходимо будет не забыть приложить к заявке две фотографии: портрет и — участник в ходе работе на компьютере.

КВ
Лента новостей