Продолжается прием заявок на участие в конкурсе личных достижений пенсионеров в компьютерной грамотности

Принять участие в конкурсе может любой желающий предпенсионного и пенсионного возрастов, владеющий работой на компьютере и хорошо ориентирующийся в сети Интернет. Для этого нужно в срок до 14 октября заполнить заявку на сайте конкурса. После этого участнику творческого состязания в возрасте 50+ предстоит выбрать, в какой из пяти номинаций он чувствует себя наиболее опытным и написать историю по этой теме. Номинации следующие:

• «Портал gosuslugi.ru — мой опыт»;

• «Мои интернет-достижения»;

• «Моя общественная интернет-инициатива»;

• «Моя Азбука интернета»;

• «Я — интернет-звезда».

В завершении необходимо будет не забыть приложить к заявке две фотографии: портрет и — участник в ходе работе на компьютере.