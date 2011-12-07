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С 30 июля из Казани до Албабы отменят один из пригородных поездов

Также изменится расписание трех электричек, следующих по другим маршрутам.

С 30 июля из Казани до Албабы выводится из расписания один пригородный поезд, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Электричка № 6324 «Казань — Албаба» (отправление — в 6.40, прибытие — в 8.33) не будет курсировать до 22 августа из-за ремонтных работ на перегоне Каменище — Тарталей.

Кроме того, будет изменено расписание трех пригородных поездов, следующих до станций Сосновка, Свияжск и Албаба.

С 30 июля до 22 августа пригородный поезд № 6362 «Казань — Албаба» будет отправляться в 6.44 и прибывать в 8.39.

На этот же период изменится расписание электрички № 6422 «Казань — Сосновка». Поезда будут отправляться в 7.53 и прибывать в 11.32.

А с 29 июля по 21 августа поезд № 6359 «Казань — Свияжск» будет отправляться в 19.24 и прибывать в 20.39.

В ведомстве уточнили, что изменения также коснуться всех остановочных пунктов по ходу следования.

КВ
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