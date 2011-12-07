Татарстанские врачи прибыли в Казахстан для борьбы с коронавирусом

Врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область Казахстана для обмена опытом и помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации Жамбылской области.

«Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечении коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки», — рассказала анестезиолог-реаниматолог республиканского клинического онкологического диспансера минздрава РТ Александра Ванюшина.

Татарстанские изучат протоколы лечения коронавируса и пневмонии в регионе, а также проконсультируют казахстанских коллег.

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1 526 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражений достигло 84 648 человек, из них 54 400 человек — выздоровели, 610 — скончались.