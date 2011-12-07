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Татарстанский бизнес получил поддержку на 10,5 млрд рублей

Помощь получили 4,4 тыс. предпринимателей республики.

Более 4,4 тыс. татарстанских предпринимателей воспользовались беспроцентными займами и кредитами под 2% для выплаты зарплаты сотрудникам. В общей сумме предприятиям выплатили 10,5 млрд рублей, сообщил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

 «Сумма достаточно весомая — это 7,5% от общего портфеля кредитования малого и среднего бизнеса, который составляет 140 млрд рублей», — отметил спикер.

Напомним, беспроцентный заем на выплату зарплаты сотрудником предоставляют 16 татарстанских банков. Кредит оформляется на один год. Первые полгода он — беспроцентный, потом ставка — 4% годовых.

Займы под 2% также предназначен для выплаты зарплат. Отличается от беспроцентного займа тем, что при сохранении занятости, заемщик при необходимости может не платить не только основную сумму кредита, но и проценты. 

КВ
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