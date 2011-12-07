У жителя Татарстана за долги изъяли автомобиль

У татарстанца изъяли легковушку за долги по налогам, сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

По информации ведомства, мужчина задолжал государству 286 тыс. рублей.

В ходе рейда, приставы совместно с сотрудниками налоговой и госавтоинспекторами был изъят автомобиль «Лада». Должника остановили на трассе М7.

Легковушку отправили на штрафстоянку. Если мужчина не погасит долг, авто продадут, а вырученные средства направят в счет погашение долга.