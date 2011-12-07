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Ученые Иннополиса разработали беспилотник для доставки грузов и почты

Многовинтовой беспилотник может доставлять грузы разных габаритов.

Ученые Университета Иннополис разработали многовинтовой беспилотник для доставки грузов и почты, сообщает ТАСС.

«Мы оптимизируем параметры аппарата под отдельную задачу. Благодаря этому достигается экономичный режим использования. При этом конфигурацию модульного БПЛА вертикального взлета и посадки для конкретных целей сможет собрать любой пользователь, вне зависимости от наличия квалификации разработчика или инженера. Для этого необходимо прописать четкие и понятные инструкции сборки модульного беспилотника, а ошибка пользователя не должна вызывать критические последствия», — рассказал агентству едущий инженер-конструктор Лаборатории автономных транспортных средств Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Муса Галимов.

Он также отметил, что беспилотник собирается под конкретную задачу и имеет различные технические характеристики. Кроме того, при неверной сборке процессор предупредит пользователя об ошибке, порекомендует замену модулей и не сможет взлететь, пока все ошибки не будут исправлены. 

КВ
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