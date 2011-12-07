В Казани представили книгу «Татар дөньясы. Татарский мир»

Как рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», работа над книгой шла 2 года. «Татар дөньясы.Татарский мир» написана информативно, познавательно, понятным языком и будет интересна читателям разного возраста: и взрослым, и детям. Книгу можно применять на школьных уроках по изучению истории родного края, родного языка.

— Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил перед авторским коллективом сложную и интересную задачу: это не должна быть очередная книга по истории татарского народа, этнографии, искусству и культуре. В книге необходимо было отразить историю развития татарского мира. Мы постарались решить эту задачу и рассказать о татарском мире как об особой цивилизации… Основа коллектива, который разрабатывал концепцию книги, работал над текстами — это специалисты Академии наук РТ. И наши ученые доказали, что они могут создавать такие издания, сочетающие в себе академическую точность, последовательность, научную системность и простоту изложения материала, живость языка, — отметил заведующий отделом средневековой археологии Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ, доктор исторических наук, один из авторов-составителей книги Искандер Измайлов.

В оформлении книги «Татар дөньясы.Татарский мир» использовано более тысячи иллюстраций. Как рассказал дизайнер издания, заслуженный художник РФ Григорий Эйдинов, архивные фотографии, исторические материалы, документы для каждой страницы подбирались очень тщательно. В поисках необходимых иллюстраций помогали специалисты Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного архива РТ, Национального музея РТ, Музея изобразительных искусств РТ и других музеев. Также использованы материалы из фотоархивов известных фотографов Фарита Губаева, Рифа Якупова.

Выход книги «Татар дөньясы.Татарский мир» запланирован на конец сентября 2020 года. Первый тираж — 100 тысяч экземпляров. С электронной версией издания уже сейчас можно ознакомиться на сайтах «Таткнига», 100tatarstan.ru и портале правительства РТ.