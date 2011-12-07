В Казанском Кремле вручили госнаграды выдающимся татарстанцам

В Казанском Кремле председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил госнаграды выдающимся татарстанцам, сообщает ИА «Татар-информ».

«Вы — пример для многих поколений. Пример для всех, кто сегодня трудится в этих непростых условиях. Мы, татарстанцы, должны показать пример, как беречь себя и близких, и продолжать трудиться во славу Татарстана и России», — сказал Мухаметшин.

Награды получили 36 человек — артисты, художники, инженеры, химики, строители и представители других профессий.