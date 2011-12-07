В Татарстане долги по зарплате сократились почти на 8 миллионов рублей

Например, ООО «СХП «Свияга» Апастовского района рассчиталось по долгам с 726 работниками. Общая сумма погашенного долга составила 6 миллионов 993 тысяч рублей.

64 работникам АО «ГСОК «Казань» Верхнеуслонского была выплачена задерживаемая зарплата в общей сумме 332,3 тысячи рублей.

Другое предприятие Верхнеуслонского района – ЗАО «Вертикаль» – перед 102 своими сотрудниками погасило долг по заработной плате на общую сумму 502,4 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ,