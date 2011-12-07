Юных писателей Татарстана приглашают на конкурс «Глаголица»

Для участия в литературном конкурсе приглашаются ребята, пишущие как на русском, так и на татарском языках. Возраст участников — от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Юный литератор может представить свое произведение в наиболее близкой ему номинации: это может быть проза, поэзия, эссеистика или художественные переводы.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте www.glagolitsa-rt.ru и разместить произведение в личном кабинете. Последний день приема заявок — 15 сентября, сообщает подробности пресс-служба Минобрнауки РТ.