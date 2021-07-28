Девушки в бархате и ожидание соглашений на миллионы: что скрывается за дверями KazanSummit-2021

«Костюмы нам выдали, а шьют их на заказ»

В Казани был дан старт международному форуму KazanSummit-2021. Форум ждали давно — традицию его проведения нарушила пандемия. Ждали саммит и журналисты. Мы отправились в «Казань Экспо» к 8 утра, чтобы увидеть, как идет подготовка к первому дню одного из главных международных событий Татарстана.

Поехали мы на шаттле, который отправлялся от отеля «Корстон» вместе с волонтерами. По приезду на стойке регистрацию получили бейджи, что примечательно: при регистрации на саммит организаторы запрашивали фото, однако на бейдж его не прикрепили. С бейджами мы обошли все площади «Казань Экспо». За время пандемии здесь ничего не изменилось, до приезда гостей главный павильон также выглядел пустынным. К 8 утра еще не было никаких стендов, компании только оформляли их, а организаторы развешивали флаги стран участниц.

Чуть позже начали появляться и волонтеры в костюмах. У главного входа в ряд выстроились девушки в изумрудно-зеленых бархатных юбках и таких же платках. В тон костюмам были и маски. В зоне для подписания соглашений наряды у девушек отличались — на юбках красовался принт Казанского Кремля. Одевали волонтеров, рассказали сами девушки, организаторы. После форума наряды сдадут им обратно.

Основные гости начали прибывать в «Казань Экспо» к 9 часам. За это время площадка форума разительно преобразилась — стенды были готовы к встрече первых лиц не только республики, но и страны.

В составе делегации прибыли Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр экономразвития РФ Михаил Решетников. Они обошли выставку Russian Halal Expo, после осмотра отправились на первую пленарную сессию — машинокластерного форума.

Соглашения и ожидания

Нельзя не отметить и главную выставку, проходящую в рамках KazanSummit, — Russia Halal Expo. На выставке представлена халяльная продукция из Турции, стран СНГ и Татарстана.

Так, например, на полях форума KazanSummit компании Казахстана планируют заключить контракты на общую сумму более 15 млн долларов — это более 1 млрд рублей.

«Завтра состоится торгово-экономическая миссия Казахстана, где будут принимать участие более 20 предприятий. На KazanSummit планируется заключение контрактов на общую сумму более 15 млн долларов», — сказал Кулбатыров.

В этом году выставочный павильон Казахстана представлен городскими компаниями, работающими в пищевой, химической и строительную отраслях. Продовольственная продукция страны пользуется высоким спросом на экспортных рынках, обладает высоким качеством и соответствует стандартам халяль, заявил собеседник издания.

Также представитель по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Шехзаде Анавьев рассказал нашему изданию, что на саммите у них представлено 4 компании по производству колбасных изделий, 1 компания по изготовлению джемов с добавлением шафрана и 1 трейдинговая.

«Мы не в первый раз приезжаем в Татарстан, но данный момент поставок именно в Татарстан нет. Если к нам подойдут другие компании, то мы планируем заключить контракты», — заключил наш собеседник.

Абдулганиев: Нам интересно развивать сотрудничество со странами Персидского залива

На полях саммита нам удалось поймать уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, он рассказал, что ему поступают обращения от предпринимателей в плане реализации халяльной продукции.

«Это действительно важная сфера и отрасль для нас стратегически важна. Потому что Татарстан может стать лидером в халяль-отрасли в России и хочется не уступить эти позиции, а также развивать их дальше. Для этого мы должны обеспечить нашим производителям доступ к рынкам сбыта. Татарстанская продукция пользуется спросом по всему миру, даже национальные костюмы», — сказал Абдулганиев.

Он отметил, что сейчас в этом направлении ведется активная работа и уже есть небольшие результаты. Так, например, татарстанские товары можно найти на сервисе Яндекс. Лавка.

«На этом мы останавливаться не будем ведь для нас важен экспорт халяльной продукции. Для развития бизнеса нам интересны страны Персидского залива и опыт сотрудничества с ними у нас есть, четверть инвестиций Турции идут к нам в Татарстан, поэтому мы рассчитываем на двусторонний диалог», — заключил Абдулгагиев.