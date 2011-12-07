Международный форум KazanSummit-2021 открыли 100 красавиц в зеленом бархате

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В столице Татарстана после перерыва из-за пандемии коронавируса открылся международный форум KazanSummit-2021. Встречали гостей 100 девушек-волонтеров, привлеченных на форум. Даже маски девушек соответствовали стилистике их нарядов, выполненных в зелено-белых тонах и соответствующих исламских канонам.
На форуме пройдет около 90 деловых мероприятий, а также главная халяль выставка Russia Halal Expo, которую посетят Президент Татарстана Рустам Минниханов и Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Форум соберет гостей из 60 стран мира.
Ранее Глава АИР РТ Талия Минуллина отметила, что подготовка к такому масштабному мероприятию началась еще год назад и благодаря коронавирусу удалось выиграть время чтобы лучше подготовится к Kazansummit-2021.