Международный форум KazanSummit-2021 открыли 100 красавиц в зеленом бархате

В столице Татарстана после перерыва из-за пандемии коронавируса открылся международный форум KazanSummit-2021. Встречали гостей 100 девушек-волонтеров, привлеченных на форум. Даже маски девушек соответствовали стилистике их нарядов, выполненных в зелено-белых тонах и соответствующих исламских канонам.

На форуме пройдет около 90 деловых мероприятий, а также главная халяль выставка Russia Halal Expo, которую посетят Президент Татарстана Рустам Минниханов и Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Форум соберет гостей из 60 стран мира.

Ранее Глава АИР РТ Талия Минуллина отметила, что подготовка к такому масштабному мероприятию началась еще год назад и благодаря коронавирусу удалось выиграть время чтобы лучше подготовится к Kazansummit-2021.