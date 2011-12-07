В Татарстане с 12 по 14 августа пройдёт акция «Скажи спасибо учителю!»

К новому учебному году в Татарстане, и в рамках международного онлайн-форума «100% Татарстан», который состоится с 12 по 14 августа, запущена масштабная социальная акция «Скажи спасибо учителю!». Цель акции — привлечь внимание к специалистам и рассказать об их вкладе в наше образование.

Для участия в акции необходимо записать видео обращение с благодарностью к своему учителю: рассказать, как зовут педагога, из какого он образовательного учреждения, за что вы ему благодарны. Далее выложить ролик в свой аккаунт в социальных сетях (Instagram, Facebook, Вконтакте) в виде поста и указать хэштег #100_спасибо и отметить аккаунт @100_tatarstan и аккаунты 3-х друзей, которым вы передаете эстафету.

Итоги акции будут подведены с 12–14 августа на международном онлайн-форуме «100% Татарстан». В этом году событие посвящено теме «Образование. Наука и технологии. Рынок труда»: эксперты обсудят острые вопросы всех ступеней образования и рынка труда, а также проведут мастер-классы для родителей, школьников, студентов.