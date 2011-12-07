100-летняя история Татарстана в фактах, фотографиях и документах

Как рассказал директор Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, действительный член Академии наук РТ, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов, издания сначала вышли на русском языке, позже они будут переведены на татарский.

Заведующий центром энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, профессор, доктор исторических наук Рафаиль Шайдуллин отметил, над энциклопедией работал большой коллектив авторов, но очерки написаны в одном стиле. Ученые собирали информацию в архивах, библиотеках.

В 600-страничной книге «Татарстану - 100 лет» представлена четкая, систематизированная информация об основных вехах развития всех сфер жизни республики с 1920 по 2020 год. Здесь есть очерки о каждом районе Татарстана и знаменитых людях, родившихся там в разные годы. Особое внимание ученые уделили рассказу о народах, населяющих республику, их традициям, народным праздникам, фольклору.

Книга «Центральные органы государственной власти и управления Татарстана (1920 - 2020 гг.)» рассказывает о ключевых исторических моментах становления государственной власти, людях, занимавших руководящие посты в республике за последние 100 лет.

Очерки написаны простым, доступным языком и будут интересны не только ученым, историкам, краеведам, преподавателям истории, но и самому широкому кругу читателей.